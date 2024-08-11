«Фабрике для СВОих» в Благовещенске исполнился год

Благовещенские активисты уже на протяжении года помогают бойцам, которые находятся в зоне СВО. Они готовят сухпайки, плетут маскировочные защитные сети и собирают гуманитарный груз в рамках проекта «Фабрика для СВОих».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии