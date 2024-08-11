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«Фабрике для СВОих» в Благовещенске исполнился год

«Фабрике для СВОих» в Благовещенске исполнился год

Благовещенские активисты уже на протяжении года помогают бойцам, которые находятся в зоне СВО. Они готовят сухпайки, плетут маскировочные защитные сети и собирают гуманитарный груз в рамках проекта «Фабрика для СВОих».

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