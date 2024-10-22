Александр Скубченко: Как киевский режим живет по Конституции Украины, которую не соблюдает? Объясняю

У многих возникает вопрос: а как же до сих пор в Украине не изменена Конституция, если у киевского режима практически абсолютная власть, и продолжает действовать статья 10, которой гарантируется свободное развитие, использование и защита русского языка в Украине, и которая режимом не соблюдается? Объясняю: изменить Конституцию Украины в этой части невозможно.