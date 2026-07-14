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Закрытие шоу «Жить здорово!» и проверки СК: что стоит за слухами вокруг Елены Малышевой

Закрытие шоу «Жить здорово!» и проверки СК: что стоит за слухами вокруг Елены Малышевой

В Сети начали активно обсуждать слухи о возможном закрытии программы «Жить здорово!» и завершении телевизионной карьеры Елены Малышевой.

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