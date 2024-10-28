В Петербурге на полицейского завели дело из-за избиения предпринимателя

Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД по Центральному району Санкт-Петербурга Руслан Сентемов стал фигурантом уголовного дела по обвинению в превышении должностных полномочий.
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