Евгений Петросян появился на премьере фильма «Онегин» после недавней операции

Светская премьера фильма «Онегин» Сарика Андреасяна в кинотеатре «Каро Октябрь» привлекла внимание многих известных личностей, например, юмориста Евгения Петросяна, который не только редко посещает подобные мероприятия, но и восстанавливается после операции на руке.