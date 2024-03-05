Евгений Петросян появился на премьере фильма «Онегин» после недавней операции

Светская премьера фильма «Онегин» Сарика Андреасяна в кинотеатре «Каро Октябрь» привлекла внимание многих известных личностей, например, юмориста Евгения Петросяна, который не только редко посещает подобные мероприятия, но и восстанавливается после операции на руке.
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