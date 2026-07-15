Захарова назвала деградацией идею замены Черчилля на ЛГБТ на купюрах Британии

Идея заменить изображения экс-премьера Великобритании Уинстона Черчилля и писательницы Джейн Остин на представителей движения ЛГБТ (признано экстремистским и запрещено в России) на купюрах страны является свидетельством абсолютной деградации.
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