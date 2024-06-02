78.ru: в Петербурге женщину в парке заставили выпить жидкость для розжига

Петербурженка попала в больницу после прогулки в парке. Об этом сообщает 78.ru. По словам самой 35-летней женщины, ночью ее избили в парке, после чего неизвестные заставили ее выпить жидкость для розжига.
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