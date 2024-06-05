Дмитрий Чернейко: «Бизнес делается через личностные контакты»

Он стал одним из первых гостей стенда Северной столицы на ПМЭФ-2024 Одним из первых гостей стенда Северной столицы на Петербургском международном экономическом форуме стал председатель комитета по труду и занятости населения Дмитрий Чернейко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии