Путин: РФ приветствует мирное разрешение конфликта без ущерба своим интересам

Для мирного разрешения конфликта на Украине следует устранить его первопричины. Россия поддержит дипломатическое урегулирование, но без ущерба собственным интересам, заявил президент Владимир Путин на встрече с моряками АПЛ «Архангельск».
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