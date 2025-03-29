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Царьград

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Угон грузовика в Калифорнии: столкновения с 13 авто и задержание

Угон грузовика в Калифорнии: столкновения с 13 авто и задержание

В Калифорнии американец угнал грузовик, пытаясь скрыться от полиции. В Лонг-Бич он столкнулся с 13 автомобилями, разгоняясь до 160 км/ч.

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