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Джордана Лойда унесли на носилках с кислородной маской на лице после того, как он наткнулся на локоть Гершона Ябуселе

Защитник «Монако» Джордан Лойд получил травму на последних секундах матча Евролиги с «Реалом» (95:94 ОТ).

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