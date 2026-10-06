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Царьград

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В Анапе ищут мужчину, разбившего мачете электрощиток в подъезде

В Анапе ищут мужчину, разбившего мачете электрощиток в подъезде

Полиция Анапы проводит проверку после публикации в соцсетях видео, на котором мужчина с мачете разбивает электрощиток в подъезде дома на улице Черноморской.

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