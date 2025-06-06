Магазин на Молодежной улице в Химках закрыли по итогам проверки

В Химках на Молодежной улице провели проверку магазина «Пчелка» после жалоб жителей. Сотрудники министерства сельского хозяйства Подмосковья совместно с надзорными органами выявили многочисленные нарушения.
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