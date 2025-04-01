Блок-шот Леброна Джеймса в близкой концовке встречи с «Хьюстоном» помог «Лейкерс» одержать верх

При счете 102:98 в пользу «Лейкерс» центровой «Хьюстона» Алперен Шенгюн обыграл защитника «озерников» Остина Ривза в «краске», но форвард Леброн Джеймс вовремя вышел на подстраховку и заблокировал бросок Шенгюна.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии