Блок-шот Леброна Джеймса в близкой концовке встречи с «Хьюстоном» помог «Лейкерс» одержать верх

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

При счете 102:98 в пользу «Лейкерс» центровой «Хьюстона» Алперен Шенгюн обыграл защитника «озерников» Остина Ривза в «краске», но форвард Леброн Джеймс вовремя вышел на подстраховку и заблокировал бросок Шенгюна.