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Царьград

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Москву накроет ливень с градом: синоптики предупредили о резкой смене погоды

Москву накроет ливень с градом: синоптики предупредили о резкой смене погоды

С 9 июня в Москве начнётся резкая смена погодных условий: синоптики предупреждают о ливнях, грозах и порывах ветра до 20 метров в секунду.

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