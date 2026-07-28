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Царьград

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"Ак Барс" продлил контракт с Артемом Галимовым до 2026/27

"Ак Барс" продлил контракт с Артемом Галимовым до 2026/27

Артем Галимов, русский нападающий "Ак Барса", продлил контракт с командой до конца сезона-2026/27. В прошлом сезоне он набрал 33 очка в регулярном чемпионате КХЛ и запомнился самым быстрым голом в истории плей-офф на 7-й секунде против "Трактора".

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