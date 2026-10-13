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Татар-информ

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Учесть будущее в настоящем: за что экономистам из США дали Нобелевскую премию

Учесть будущее в настоящем: за что экономистам из США дали Нобелевскую премию

Как сказано в разъяснениях Нобелевского комитета, исследования Роберта Холла и Майкла Вудфорда позволяют объяснить и количественно оценить влияние стабилизационной политики на экономические циклы.

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