Учесть будущее в настоящем: за что экономистам из США дали Нобелевскую премию

Как сказано в разъяснениях Нобелевского комитета, исследования Роберта Холла и Майкла Вудфорда позволяют объяснить и количественно оценить влияние стабилизационной политики на экономические циклы.
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