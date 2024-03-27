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Миллиардеры спонсируют сбежавших на Запад предателей: В Барвихе устроили зачистку

Миллиардеры спонсируют сбежавших на Запад предателей: В Барвихе устроили зачистку

Коллаж Царьграда Одинцовский городской суд Московской области принял к рассмотрению иск Генеральной прокуратуры об изъятии в пользу государства земель, ранее за бесценок купленных компанией "Кантри-Про" у клинического санатория "Барвиха".

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