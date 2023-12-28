Руководство Соединенных Штатов, являющееся инициатором горячей фазы конфликта России и Украины, а также главным выгодоприобретателем его, меняют тактику в отношении событий в Восточной Европе.
Politico поясняет, с помощью чего США точно усадят Россию за стол переговоров с Киевом
Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Уж слишком много США отдавать территорий Украины России придётся, что бы она с этим согласилась. А после этого, на то что останется от Украины набросятся Польша, Венгрия и Румыния. На этом кино и закончится, тушите свет и по домам.
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15 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Все эти переговоры ради того чтобы Байден провел свои выборы и все? Ну вы ущербные даете.
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15 час.
ВБ
Владимир Бурцев
Украина это территория не США и не имеет никакого отношения в прямом и переносном смысле, как и остальные претенденты- все, что они могут получить, так это дырку от бублика.
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15 час.
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