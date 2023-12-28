Politico поясняет, с помощью чего США точно усадят Россию за стол переговоров с Киевом

ИМ Ильдус Мамлеев Уж слишком много США отдавать территорий Украины России придётся, что бы она с этим согласилась. А после этого, на то что останется от Украины набросятся Польша, Венгрия и Румыния. На этом кино и закончится, тушите свет и по домам.

ОТ Олег Тимофеев Все эти переговоры ради того чтобы Байден провел свои выборы и все? Ну вы ущербные даете.