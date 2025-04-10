Лютоволки возвращаются: зачем генетики действительно воскресили ужасных зверей из прошлого Ирина ВальковаВ мире научных сенсаций появилось новое имя, мгновенно попавшее в заголовки ведущих СМИ — лютоволк.
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