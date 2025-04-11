Русский компас Фото: Sputnik / Илья Питалев. Женщина в чужой для неё России не умеет ни вызвать "скорую", ни обратиться за помощью к другим людям.
Мигрантка без знания русского языка не смогла спасти своего ребёнка
Комментарии
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Tania Еременко
Такие дети. Они уже ножичками животы русским детям вспарывают. Что им плита - их же трое было. А эта замоташка не смотрела за детьми. Наверное, голодные были...
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11 час.
Регина Толстоброва
А их дети в школе отвечали, что не хотят учить русский язык, Он им не нужен. И матери жаловались, а зачем им русский. а есть пословица. в какой стране ты не был бы, все равно русский надо знать. вдруг на голову что нибудь упадет или кто отдавит ногу.
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11 час.
Виктор Гайдуков
Эта беда не случайна. Во всём виновата наша Российская власть. Как, зачем и почему эта многодетная, никогда не работавшая и не знающая русского языка женщина попала на иждевенческое проживание в Россию? Превратили Россию в проходной двор. Так и до развития событий по Сирийскому варианту можно докатиться.
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7 час.
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