Мигрантка без знания русского языка не смогла спасти своего ребёнка

Tania Еременко Такие дети. Они уже ножичками животы русским детям вспарывают. Что им плита - их же трое было. А эта замоташка не смотрела за детьми. Наверное, голодные были...

Регина Толстоброва А их дети в школе отвечали, что не хотят учить русский язык, Он им не нужен. И матери жаловались, а зачем им русский. а есть пословица. в какой стране ты не был бы, все равно русский надо знать. вдруг на голову что нибудь упадет или кто отдавит ногу.