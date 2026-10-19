Ночь на понедельник, 19 октября, обновила в Северной столице температурный минимум текущего сезона. Рано утром столбики термометров опустились ниже прежних холодных рекордов этой осени.
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