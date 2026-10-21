Через несколько дней в Краснодаре начинается «Монетная неделя». Торговле не хватает мелочиЖители Краснодара смогут бесплатно обменять мелочь на купюры в рамках всероссийской акции С 26 октября по 7 ноября в Краснодаре пройдет акция «Монетная неделя», организованная Центральным банком РФ.