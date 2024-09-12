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У российских корпораций растёт интерес к строительству собственных ЦОД В эт...

У российских корпораций растёт интерес к строительству собственных ЦОД В эт...

У российских корпораций растёт интерес к строительству собственных ЦОДВ этом году в России наметилась тенденция строительства ЦОД собственными силами крупных корпораций, пишут «Ведомости» со ссылкой на заявление представителя «Систэм Электрик» (Systême Electric; ранее — Schneider Electric в РФ).

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