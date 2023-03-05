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Иван Скобрев: «Тарасова высказывает свое мнение в качестве комментатора. Мало кто у нас в стране разбирается в фигурном катании так, как она»

Иван Скобрев заявил, что мало кто в России разбирается в фигурном катании так, как Татьяна Тарасова. Вчера Тарасова сообщила, что Первый канал отстранил ее от работы комментатором из-за поддержки высказываний Евгения Плющенко о судействе.

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