Иван Скобрев: «Тарасова высказывает свое мнение в качестве комментатора. Мало кто у нас в стране разбирается в фигурном катании так, как она»

Иван Скобрев заявил, что мало кто в России разбирается в фигурном катании так, как Татьяна Тарасова. Вчера Тарасова сообщила, что Первый канал отстранил ее от работы комментатором из-за поддержки высказываний Евгения Плющенко о судействе.