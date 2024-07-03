947 га земель в Тульской области пригодны для жилищного строительства

В Тульской области продолжается реализация проекта "Земля для стройки". По данным регионального филиала Роскадастра, на 1 июля 2024 года выявлено 813 земельных участков и территорий общей площадью 947,5 га, которые можно использовать для жилищного строительства.
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