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947 га земель в Тульской области пригодны для жилищного строительства

947 га земель в Тульской области пригодны для жилищного строительства

В Тульской области продолжается реализация проекта &quot;Земля для стройки&quot;. По данным регионального филиала Роскадастра, на 1 июля 2024 года выявлено 813 земельных участков и территорий общей площадью 947,5 га, которые можно использовать для жилищного строительства.

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