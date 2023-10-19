В НИУ ВШЭ изучили опыт взросления россиян

Результаты исследования опубликованы в журнале Emerging Adulthood. Работа выполнена в рамках стратегического проекта «Социальная политика устойчивого развития и инклюзивного экономического роста» НИУ ВШЭ программы «Приоритет-2030».
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