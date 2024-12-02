Глава дипломатии ЕС Каллас сочла поддержку Киева вложением в безопасность Европы

Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС и экс-премьер Эстонии Кая Каллас заявила, что поддержка Украины со стороны Евросоюза не является благотворительной помощью, а представляет инвестицию в безопасность континента, поскольку Владимир Путин якобы "не собирается останавливаться".