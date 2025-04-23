В Иванове суд признал информацию о покупке сим-карт через интернет запрещенной

В Иванове суд признал информацию о покупке SIM-карт через интернет-магазин «Озон» запрещенной, поскольку приобретение товара не сопровождается квалифицированной электронной подписью, как у операторов связи.
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