В Госдуме предложили запретить возвращаться в РФ компаниям, финансировавшим ВСУ

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Западным компаниям, которые финансировали Вооруженные силы Украины (ВСУ), необходимо запретить возвращаться в РФ, заявил лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев в своем телеграм-канале.
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