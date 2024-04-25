Верховный лидер Ирана: Тегеран не уступит Западу свои ядерные технологии

Global Look Press/Iranian Supreme Leader'S Office/Keystone Press Agency Тегеран отвергает любые переговоры с США и странами Европы по ядерной программе и не будет идти на какие-либо уступки, как это сделала Ливия в 2003 году, заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.