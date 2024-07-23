Рецепты заготовок 2

Янним (секретная корейская приправа)) Открываю тайну вкуса корейских блюд - все дело в приправе, которую, как не ищи в магазинах, не найдешь! Эта корейская приправа - янним - придает особый колорит и аромат салатам, а уж про жгучий и в то же время пряно-приятный вкус и говорить не стоит! Продукты: чеснок, перец острый, перец болгарский красный, соль Рецепт вкусных заготовок: помидоры с чесноком на зиму В пору домашних заготовок каждая хозяйка хочет найти или уже нашла свой рецепт консервированных, соленых или маринованных помидоров.
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