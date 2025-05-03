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Кадровый голод по-русски: Работников хватает, но бизнесмены мечтают о рабах

Кадровый голод по-русски: Работников хватает, но бизнесмены мечтают о рабах

Андрей Бунич уверен, что дисбаланс на рынке труда возник из-за резкой переориентации экономики  Потребность в кадрах для российского среднего и крупного бизнеса в 2024 году выросла до рекордных 7,6% от имеющихся рабочих мест или 2,2 млн человек, свидетельствуют данные Росстата.

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