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Китайский гороскоп 2025: секреты гармонии Крысы и Зелёной Змеи

Китайский гороскоп 2025: секреты гармонии Крысы и Зелёной Змеи

Китайский гороскоп 2025: секреты гармонии Крысы и Зелёной Змеи Юлия ПономареваЕсли вы родились в год Крысы — 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 или 2020 — вам предстоит увлекательное путешествие в 2025 году, который будет под покровительством Зелёной Деревянной Змеи.

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