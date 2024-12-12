Китайский гороскоп 2025: секреты гармонии Крысы и Зелёной Змеи Юлия ПономареваЕсли вы родились в год Крысы — 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 или 2020 — вам предстоит увлекательное путешествие в 2025 году, который будет под покровительством Зелёной Деревянной Змеи.