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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Анахайм» выведет из обращения 15-й номер Гецлафа в январе 2027 года. Райан владеет рекордами «Дакс» по матчам (1157), очкам (1019) и ассистам (737) в регулярках НХЛ

« Анахайм » выведет из обращения 15-й номер бывшего капитана команды Райана Гецлафа . Церемония состоится 30 января 2027 года перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом».

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