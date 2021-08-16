МОЯ СТРАНАПолитика«Урок для Украины»: В Киеве призвали учесть опыт «сотрудничества» США и Афганистана Талибы* (движение запрещено в России как террористическое) взяли под контроль всю территорию Афганистана, окружив Кабул.Вернуться к статье32НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВВВладимир ВладимировичНашим бездарным властям надо перестать бежать впереди американской кобылы. Талибан враг американских бабуинов, значит ОНИ наши друзья.НШНина ШалеваНа то, что американцы провели очень много времени в Афганистане, нужно было обратить пристальное внимание, что там делали американцы? Американцы создали ИГИЛ(запрещенная в РФ организация), с которым мы намучились, а в Афганистане создали хорошо вооруженную армию талибан. И науськивают против России. Вся та же старая история, уничтожить любым способом России или ослабить ее влияние.НШНина ШалеваСССР прошляпили, все республики от нас дружно отвернулись, да еще и плевались в сторону России. ... Украину прошляпили, а теперь и талибы подготовились, чтобы пакостить нам. ИГИЛА (запрещенная в РФ организация) мало, воспитали талибан, новая сила против России. Ну неужели не понять, что мы кровные враги для всего Запада??? Мы, со своей Революцией 1917 года, разрушили общую систему империализма, посеяли панику, страх потери личных капиталом на всей планете. Мы снова не очень готовы к реалиям. Остается только продолжать вооружаться нам и дальше!Комментировать
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