Президент Молдавии Санду призвала граждан учиться рационально потреблять энергию

МОСКВА, 20 января/ Радио Sputnik. Президент Молдавии Майя Санду обратилась к гражданам республики в связи с газовым кризисом в стране и призвала рационально потреблять энергию, поскольку правительство не сможет полностью компенсировать рост тарифов.
МОСКВА, 20 января/ Радио Sputnik. Президент Молдавии Майя Санду обратилась к гражданам республики в связи с газовым кризисом в стране и призвала рационально потреблять энергию, поскольку правительство не сможет полностью компенсировать рост тарифов.
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