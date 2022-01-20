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Президент Молдавии Санду призвала граждан учиться рационально потреблять энергию

Президент Молдавии Санду призвала граждан учиться рационально потреблять энергию

МОСКВА, 20 января/ Радио Sputnik. Президент Молдавии Майя Санду обратилась к гражданам республики в связи с газовым кризисом в стране и призвала рационально потреблять энергию, поскольку правительство не сможет полностью компенсировать рост тарифов.

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