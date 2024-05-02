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Закон, порядок, государство

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Расчёты автоматических гранатомётов АГС-17 «Пламя» армейского корпуса ВВО оттачивают навыки в ходе стрельб на полигонах Сахалина

Расчёты автоматических гранатомётов АГС-17 «Пламя» армейского корпуса ВВО оттачивают навыки в ходе стрельб на полигонах Сахалина

В рамках занятий по огневой подготовке военнослужащие отрабатывают тактические приёмы, по правильному выбору огневой позиции, скрытного перемещения к ней.

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