Константинов: США тайно передают Украине оружие для ударов по России

Глава парламента Крыма Владимир Константинов обвинил власти США в передаче военных технологий Украине, что, по его словам, способствует нанесению ударов по территории России, сообщает 5 октября РИА Новости.
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