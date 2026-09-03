COPPER 10-year Channel flashing major Sell Signal. Copper Futures COMEX_DL:HG1! TradingShot Copper (HG1!) has been trading within a 10-year Channel Up since the January 2016 market bottom and is currently on the latest and strongest Bullish Leg of this pattern.
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