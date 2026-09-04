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Россия соскочила с крючка Анкориджа, потому и прилетал глава ЦРУ – экс-советник Шойгу

Россия соскочила с крючка Анкориджа, потому и прилетал глава ЦРУ – экс-советник Шойгу

Глава ЦРУ Джон Рэтклифф приезжал в Москву, потому что стало очевидно, что Россия больше не намерена сидеть на «крючке Анкориджа» и затеяла самостоятельную игру.

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