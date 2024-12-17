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«Младенец века»: как сложилась судьба первого в мире ребенка из пробирки

«Младенец века»: как сложилась судьба первого в мире ребенка из пробирки

box_166_20111015_0413A.jpgЛуиза Джой Браун, родившаяся 25 июля 1978 года в Оксфорде, в Великобритании, стала первым в мире «малышом из пробирки», то есть ребенком, зачатым с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

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