«Младенец века»: как сложилась судьба первого в мире ребенка из пробирки

box_166_20111015_0413A.jpgЛуиза Джой Браун, родившаяся 25 июля 1978 года в Оксфорде, в Великобритании, стала первым в мире «малышом из пробирки», то есть ребенком, зачатым с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).