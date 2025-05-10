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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шэй Гилджес-Александер: «Твои лучшие игроки должны брать игру на себя. Сегодня я недостаточно хорошо справился с этим»

«В такие моменты, когда игра замедляется, все обычно сводится к тому, что твои лучшие игроки должны брать игру на себя – забивать сложные броски и принимать правильные решения.

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