Жирное, сладкое, жареное — как это влияет на наш организм

<!–Категория: –> Вредные продукты (жирные, жареные, солёные, полуфабрикаты и т. д.) можно найти не только в магазинах — они также распространены в офисных столовых, ресторанах, школах и даже в домашнем меню многих людей.
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