ГОЛОС НЕКРАСОВКИ
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ГОЛОС НЕКРАСОВКИ

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Центры «Моя работа» и «Моя карьера» приглашают москвичей на бесплатные тренинги в мае

В мае центры «Моя карьера» и «Моя работа» приглашают москвичей на бесплатные мероприятия — они будут направлены на развитие навыков, необходимых как для успешного трудоустройства и карьерного роста и для создания собственного дела.

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