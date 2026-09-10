Во Франции отказались комментировать публикации Трампа о заморских территориях

МИД Франции не намерен отвечать на каждую публикацию президента США Дональда Трампа. Об этом заявил министр-делегат по делам Европы при французском МИД Бенжамен Аддад в эфире Sud Radio.
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