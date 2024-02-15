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«Дали 10 лет. Я терпела», – Лолита Милявская уверят, что сделала для России немало

«Дали 10 лет. Я терпела», – Лолита Милявская уверят, что сделала для России немало

Попытки Лолиты Милявской проникнуть в Украину и встретиться с родными закончились жестоким насмешкой со стороны таможенных служащих.

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Комментарии
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ВАРЯГ РУС
А как ея интервью на хохлоТВ где она откровенно заявила об &quot;пользовании москалей&quot; и гадкие выпады в адрес нашего Президента? Может этого не было? Когда &quot;на кармане голяк&quot;, то слезу пускают все. &quot;Москва слезам не верит.&quot;
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14 час.
РМ
Раиса Мелькумова
Хватит этой развратной кашелке зарабатывать деньги на москалях! Ее уже все забыли с дурацкими песнями!
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1 час.

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