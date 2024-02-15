«Дали 10 лет. Я терпела», – Лолита Милявская уверят, что сделала для России немало

ВАРЯГ РУС

А как ея интервью на хохлоТВ где она откровенно заявила об "пользовании москалей" и гадкие выпады в адрес нашего Президента? Может этого не было? Когда "на кармане голяк", то слезу пускают все. "Москва слезам не верит."