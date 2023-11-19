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Зиньковский о Доте: «Соболев подтягивается к уровню полупрофессионалов, думаю»

Зиньковский о Доте: «Соболев подтягивается к уровню полупрофессионалов, думаю»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский ответил на блиц-опрос, связанный с игрой Dota 2. Сколько MMR: «Это вопрос от Александра Соболева.

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