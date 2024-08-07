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Новости экономики России

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Московская биржа отметит "зеленые" облигации буквой "S"

Московская биржа до конца года введет маркировку "зеленых" облигаций буквой "S". Это позволит клиентам брокеров быстрее и удобнее находить такие облигации в терминалах и приложениях, сообщила старший управляющий директор биржи Елена Курицына по итогам исследования "Рынок IPO.

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