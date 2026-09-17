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Аргументы недели

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Безжалостная арифметика войны: как обмен 252 на 23 хоронит киевские мифы о потерях ВСУ

Безжалостная арифметика войны: как обмен 252 на 23 хоронит киевские мифы о потерях ВСУ

Очередной обмен телами погибших в пункте пропуска «Новая Гута» на белорусско-украинской границе стал не просто гуманитарной процедурой, а холодным и неоспоримым статистическим приговором.

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